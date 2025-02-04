Astronot Alper Gezeravcı, Öğrencilere Uzay Programını Tanıttı
Astronot Alper Gezeravcı, Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı hakkında bilgi verdi ve gençlerin uzay çalışmalarına katkı sağlama potansiyeline vurgu yaptı.
Astronot Alper Gezeravcı, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir araya geldiği öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı'nı anlattı.
Gezeravcı, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi ile Kocahasanlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programlarda öğrencilerle buluştu.
Öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi veren Gezeravcı, soruları yanıtladı.
Gezeravcı, gençlerin gelecekte uzay çalışmalarına katkı sağlayacağını belirterek, "Anne babalarınızın yüzünü güldürecek, alnınızı ak gezdirecek örneklerin peşinden koşturun. Yanlış yere odaklanmadan vazgeçtiğiniz gün potansiyeliniz karşılık bulur." dedi.
Programlara katılan öğrenciler, astronot Gezeravcı ile fotoğraf çektirdi.