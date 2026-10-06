Astronot Aisha Bowe, İzmir'deki Uzay Kampı Türkiye'de öğrencilerle buluştu

Havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in astronotu Aisha Bowe, Türkiye seyahatinde uzay ve havacılığa yoğun bir ilgi gördüğünü belirterek, "Türkiye'nin havacılık ve uzay geleceğinin bir parçası olacağına inandığım çok yetenekli ve donanımlı insanlar var." dedi.

Blue Origin'in Nisan 2025'te NS-31 yörünge altı uçuşuna katılan ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bağlantılı araştırma kurumlarıyla işbirliği içinde yürütülen bitki biyolojisi deneyleri için bilimsel yük operatörü olarak görev alan Bowe, İzmir'deki Uzay Kampı Türkiye'yi ziyaret etti.

NASA'nın eski roket mühendisi ve girişimci Bowe, öğrencilerle bir araya geldi, uzay çalışmaları ile bilimsel deneylerine ilişkin deneyimlerini paylaştı, merkezdeki simülatörleri ve eğitim programını inceledi.

"İlk gereken şey cesaret, vizyon ve kararlılıktır"

Türkiye programı kapsamında Bursa, İstanbul ve Adana'da temaslarda bulunan Bowe, AA muhabirine, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki atılımları ile mikro yer çekimi deneylerinin dünya tarımına katkılarını anlattı.

Uzay sektörünün çok disiplinli bir alana dönüştüğünü ve Türkiye'de bu yönde güçlü bir ilgi bulunduğunu belirten Bowe, "Herkese 'imkansız' kelimesinin yalnızca bir fikirden ibaret olduğunu hatırlatmak isterim. İllaki uzaya gitmek zorunda değilsiniz. Uzay görevlerimizde bize katılacak doktorlara, avukatlara, psikologlara ve herkese ihtiyacımız var." dedi.

Bowe, astronot Alper Gezeravcı'nın bilimsel misyonunun önemli bir ilham kaynağı oluşturduğunu dile getirerek, Türkiye'nin uluslararası Artemis Anlaşmaları'na (uzayda uyulması beklenen normları belirleyen düzenlemeler) katılmasının ve Türk kökenli isimlerin uzay görevlerinde yer almasının gelecek adına fırsatlar barındırdığını ifade etti.

Türkiye'de ziyaret ettiği her şehirde havacılık ve uzay geleceğine katkı sağlayabilecek nitelikli insan kaynağıyla karşılaştığını kaydeden Bowe, şunları söyledi:

"Uzaya giden Bahama kökenli ilk kişi olduğumu söylemekten gurur duyuyorum. Bu da ailemin henüz bir uzay uçuşu programı dahi bulunmayan bir ülkeden geldiği anlamına geliyor. Gelişmekte olan ülkelerden gelen insanlardan bahsettiğimizde ilk gereken şey cesaret, vizyon ve kararlılıktır. Türkiye'deki pek çok şehri gezme fırsatı buldum ve her birinde Türkiye'nin havacılık ve uzay geleceğinin bir parçası olacağına inandığım çok yetenekli ve donanımlı insanlar var."

Mikro yer çekimi ortamında yürüttüğü bitki biyolojisi araştırmalarının dünyadaki sorunların çözümüne zemin hazırladığını kaydeden Bowe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya üzerinde bitkileri her yerde ve her an yetiştiremiyoruz ama bunu yapabilmeyi çok isteriz. Olayların tam olarak neden gerçekleştiğinden her zaman emin olamasak da bitkilerin ve diğer nesnelerin değiştiğini biliyoruz. Bu değişimleri anlayarak yalnızca bir anlam çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda bunu dünyadaki sorunları çözmek için nasıl uygulayabileceğimizi de bulabiliyoruz."

Kaynak: AA