Astana Medya Haftası'nda Yapay Zeka ve Medya Tartışıldı

Anadolu Ajansı (AA), Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Astana Medya Haftası-2025" programında yapay zeka alanında elde ettiği tecrübeyi paylaştı.

Medya sektörünü bir araya getiren geleneksel "Astana Medya Haftası" programına bu yıl AA ve Euronews gibi uluslararası medya şirketleri de davet edildi.

Astana'daki Kazmedya Merkezi'nde "Millete Hizmet Yolunda Medyanın Görevi" ana başlığıyla düzenlenen programın ana oturumuna, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ve Stratejik İletişim ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk katılım sağladı.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva, gönderdiği mesajda, geleneksel medya ile sosyal medya arasında rekabetin güçlendiği bu dönemde, medya sektöründeki yeni yaklaşımlar ile güncel konuları tartışmak için Astana Medya Haftası'nın önemli bir platform olarak öne çıktığını ifade etti.

Balayeva, Kazakistan'da 1000'den fazla medya kuruluşu faaliyet göstermesine rağmen vatandaşların yüzde 65'inden fazlasının haberi sosyal medya aracılığıyla aldığını belirterek, "Bu durum, bir yandan medya teknolojisinin geliştirilmesinin önemini ortaya koyarken, diğer yandan da toplumun medya okuryazarlığını artırmayı gerekli kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin medya sektörünü geliştirmeye yönelik reformları sayesinde Kazakistan'da halkın medyaya güveninin diğer Orta Asya ülkelerine kıyasla daha yüksek olduğunu ifade eden Balayeva, şimdi ise medya sektörünün yapay zekanın getirdiği yeni gelişmelerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Balayeva, bu bağlamda bu seneki "Astana Medya Haftası"nın sektör temsilcileri için çok daha faydalı bir platform haline geleceğine inandığını ifade etti.

"Yapay Zeka ve Dijitalleşme Döneminde Gazeteciliğin Yeni Yönleri: Toplum Güveni ve Kalkınma" temasıyla düzenlenen panelde konuşan AA Stratejik İletişim ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Öztürk, AA'nın yapay zeka alanındaki tecrübesini Kazakistan'daki medya temsilcileriyle paylaştı.

Öztürk, AA'nın yapay zekayı, medyayı ve gazetecilik mesleğini boşa çıkaran olumsuz bir gelişme olarak değil, aksine mesleği ve medyayı güçlendirebilecek bir kuvvet olarak değerlendirdiğini belirterek, AA'nın halihazırda haberin doğruluğunu teyit etmek amacıyla kendi ürünlerini geliştirdiğini söyledi.

AA'nın sadece bir medya şirketi değil aynı zamanda medya teknolojisi şirketi olarak geliştiğine dikkati çeken Öztürk, "Halihazırda Anadolu Ajansı bünyesinde kurmuş olduğumuz AA Teknoloji Şirketi var. Yapay zeka gibi bir devrimci güç karşısında gidilecek yol ve istikamet aslında medya şirketlerini birer medya teknolojisi şirketlerine dönüştürmektir." dedi.

Yapay zekanın çok yeni olmasına rağmen çığır açıcı bir teknoloji olduğunu vurgulayan Öztürk, "Aslında bununla nasıl çalışacağımız ya da bununla nasıl baş edeceğimiz herkes için bir soru işareti. Anadolu Ajansı, bu belirsizliği ortadan kaldırmak için ve yapay zekanın sınırlarını çizmek için yapay zeka hayatımıza girdiği andan itibaren çok kısa süre içinde yapay zekanın etik ve sorumlu kullanılması için rehberini kaleme aldı." ifadesini kullandı.

"AA Teyit Hattı"na ilişkin de bilgi veren Öztürk, "Bu sayede üretilen haberin doğruluğunu sahadan teyit ediyoruz. Bütün bunları bir medya teknoloji şirketi olarak Anadolu Ajansı tarafından geliştirilen yazılımlar aracılığıyla yapıyoruz." diye konuştu.

Öztürk, panel sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının hem teknoloji hem yapay zeka ile ilgili faaliyetlerinin çok yönlü ve çok zengin olduğunu dile getirerek, "Bugün bu tecrübemizi Kazak medyasıyla da paylaştık." dedi.

Öztürk, AA'nın yapay zeka alanında hazırladığı rehberin şu anda çeşitli medya şirketleri tarafından kullanıldığına işaret ederek "AA, özellikle medya teknolojisi alanında liderlik yapmak istiyor." dedi.

3 gün sürecek "Astana Medya Haftası" programı kapsamında yapay zekanın medya sektörüne etkisine yönelik konularda çeşitli oturumlar düzenlenecek.