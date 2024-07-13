Asrın felaketinde iş yerleri yıkıldı... 30 yıldır terzilik yapan kardeşler, mesailerini konteyner iş yerinde sürdürüyorlar

HATAY - Hatay'da 30 yıldır terzilik yapan ve 12 yıldır birlikte çalışan 2 kardeş, şartlar ne olursa olsun ömür verdikleri ve sevdikleri terzilik mesleğini konteyner da devam ettiriyorlar.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Depremin en çok hasar verdiği Antakya ve Defne ilçelerinde birçok işyeri yıkılınca pek çok esnaf, işlerine prefabrik çarşılar ve konteynerlerde devam ettiriyorlar. Depremzede esnaf 40 yaşındaki Seher Gültekin ve 45 yaşındaki Semire Gültekin kardeşler, depreme Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde yakalandı. Depremlerde işyerleri ağır hasar alan Gültekin kardeşler, 30 yıldır yaptıkları terzilik mesleğinden vazgeçmeyerek konteyner iş yerinde yeni bir ticari hayata başladılar. Ömür verdikleri terzi mesleğini zor şartlara rağmen 12 yıldır birlikte devam ettiriyorlar.

"Şartlarımız zor olsa da mesleğimizi severek yapıyoruz"

30 yıldır terzilik yapan ve 12 yıldır ablasıyla birlikte çalışan Seyhan Gültekin, "Ben 30 yıldan beri terzilik mesleğine başladım ve devam ettiriyorum. 2012 yılında ablamla beraber işyeri açmaya karar verdik. Abla kardeş olarak 2012 yılından beri terzilik mesleğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Asrın felaketi olan depremde işyerimiz ve evimiz yıkıldı. Kendimizi ait bir işyerimiz vardı ama yıkıldı. İşyeri yıkılınca konteyner temin ettik. Konteyner da şu anda mesleğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben işyeri açmadan daha önce farklı atölyelerde ve çarşıda çalıştım. Ablamda benim gibi farklı yerde çalıştı. 2012 yılında beraber işyeri açmaya karar verdik. Depremden sonra da ayrılmadık. Beraber çalışıyoruz. Şartlarımız zor olsa da mesleğimizi severek yapıyoruz. Konteyner da çalışmak biraz daha zor ama tüm bu zorluklara rağmen mesleğimizi severek yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Kardeşimle beraber bu konteyner da 30 mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz"

12 yıldır kardeşiyle birlikte günde 10 saat mesai yapan Semire Gültekin, "Ben 30 yıldan beri terzilik yapıyorum. Kardeşimle beraber konteynerde yaşam şartları ve çalışma şartları çok daha ağır oluyor ama yine de işimizi severek yapmaya çalışıyoruz. Kardeşimle beraber bu konteyner da 30 mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Günün 10 saatini burada geçiriyoruz. Terzilik işleri eskisi gibi olmasa da biz yine toparlanmaya çalışıyoruz. Depremden önce işler çok daha iyiydi. Şimdiki zamanda fazla insan olmadığı için fazla iş de olmuyor ama tüm bunlara rağmen işimizi severek yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.