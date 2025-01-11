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Askerlik için saçlarını bağışladı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Mert Gündüz, 7,5 yıllık uzantısını askere gitmeden önce kanser hastalarına destek olmak amacıyla kestirerek bağışladı. Ailesi ve kuaförü, onun bu anlamlı davranışını gururla karşıladı.

7,5 yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan bir genç, vatani görevini yapmak üzere askere gideceği için 7,5 yıldır uzattığı saçlarını kestirerek kanser tedavisi görenlere bağışladı.

Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybeden hastalara "gerçek saçtan yapılmış peruk" hediye edilmesi için yürütülen "Saçım Saçın Olsun Projesi"ne destek olmanın mutluluğunu yaşayan Mert Gündüz, "Yıllardır hep aklımdaydı saçımı bağış yapmak. Ailemde destek oldu. Kanser savaşçılarını hep görüyordum. En azından bir umut onlara gitsin" dedi.

Evlatlarını askere gönderecek olan Abdullah ve Fadime Gündüz, "Oğlumuzla gurur duyuyoruz. Çok güzel örnek bir davranış yaptı" diye konuştu.

25 yıllık kadın kuaförü Tülay Aytaş, "Saçlarını bağışlayacağını duyunca çok sevindim. İlk defa bir erkeğin saçlarını kesiyorum" şeklinde konuştu.

Askerlik için saçlarını bağışladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Güncel
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