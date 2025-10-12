Askerlik Arkadaşları, Kanserle Mücadele Eden Arkadaşlarına Moral Vermek İçin Bir Araya Geldi

Batman'da 36 yıl önce vatani görevini yerine getiren arkadaş grubu, kanser hastalığıyla mücadele eden arkadaşlarına moral vermek amacıyla Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir araya geldi.

Batman Jandarma Komando 1. Alay Komutanlığı'nda 36 yıl önce askerlik görevini yapan grup, 2012 yılından itibaren buluşma programlarını geleneksel hale getirdi.

Bu sene prostat kanserine yakalandığını öğrendikleri arkadaşları Halil Düzen için ilçeye gelen arkadaş grubu, Efteni Gölü'nü kuşbakışı gören Toptepe mevkisindeki bir restoranın bahçesinde görüştü.

Burada sembolik içtima alanı oluşturarak tekmil veren grup, daha sonra eşleri ve çocuklarıyla restorana geçerek askerlik anılarını tazeledi. Grup üyeleri, yanlarında getirdikleri yaşadıkları şehrin meşhur yiyeceklerinden birbirlerine ikram etti.

Halil Düzen, AA muhabirine, organizasyonu 2012'den sonra geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Bu sene Çanakkale'de toplanacaktık. Her şeyi de hazırlamıştık ama benim rahatsızlığımdan dolayı arkadaşlar son 1 hafta kala değişikliğe gitti. Sağ olsunlar 'Bu sene biz Çanakkale'ye gitmiyoruz, Halil'i görmeye gideceğiz' dediler. Yaklaşık 1 aydır yatıyordum, onların sayesinde bugün ayağa kalktım. Hepsinden Allah razı olsun, çok teşekkür ederim." diye konuştu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden buluşmaya gelen Bülent Tanoğlu, bugün kendilerini 20'li yaşlarda hissettiklerini dile getirerek, "Halil kardeşimize moral vermek, yanında olduğumuzu hissettirmek için bugün buradayız. Eşlerimiz, çocuklarımızla hepimiz bugün tekrar kaynaştık, kenetlendik." dedi.

Buluşmaya Ankara'dan gelen Ramazan Erge de "Bu yıl bu programların 14'üncüsünü kutluyoruz. Artık bu etkinlik bizim için bayramdır. Askerde kader birliği yapmış arkadaşlarız. Askerlik görevinden sonra da birbirimizi bırakmadık. Birliğimiz daim olsun istedik. Çoluk çocuk eşlerimizle birlikte geldik." ifadesini kullandı.