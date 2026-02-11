Haberler

Asker eğlencesi konvoyuyla tüneli kapatanlara 45 bin lira ceza

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, asker eğlencesi konvoyuyla Dim Tüneli'ni trafiğe kapatan 8 kişiye toplam 45 bin 199 TL ceza kesildi. Araçlar trafikten men edildi ve adli işlem başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde asker eğlencesi konvoyuyla tüneli araç trafiğine kapatan 8 kişiye toplam 45 bin 199 TL idari para cezası uygulanıldı, araçlar trafikten menedildi.

Alanya'ya bağlı Kuzyaka Mahallesi'nde asker eğlencesi konvoyu adı altında Dim Tüneli'ni araç trafiğine kapatarak, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürenler İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından kamera görüntüleriyle tespit edildi. Ekiplerin inceleme ve denetimleri sonucunda tüneli kapatan, araçtan inerek trafiği engelleyen ve eğlence düzenleyen 4 sürücü ve 4 yaya olmak üzere 8 kişiye toplam 45 bin 199 TL idari para cezası uygulandı. 4 sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar trafikten menedildi. Ayrıca olaya karışan 8 kişi hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
