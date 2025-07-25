Sakarya'da asırlık ağaç binanın üzerine devrildi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir asırlık çınar ağacı, 4 katlı bir apartmanın üzerine devrildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, binadaki camlar kırıldı. Öte yandan cadde de bir süreliğine ulaşıma kapatıldı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, asırlık çınar ağacı 4 katlı apartmanın üzerine devrildi. Binadaki bazı dairelerin pencere ve balkon camları kırıldı.
Sakarya'nın Rüstempaşa Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde kaldırımdaki asırlık çınar ağacı, zemin katında iş yerlerinin bulunduğu 4 katlı apartmanın üzerine devrildi.
CAMLAR KIRILDI, CADDE KAPATILDI
Katlardaki bazı dairelerin balkon ve pencere camları kırılırken, cadde ulaşıma kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda cadde yaklaşık 1 saat kapalı kaldı.
Mahalleli yol kenarındaki bazı ağacının tehlike oluşturduğunu belirterek daha önce ilgili yerlere bildirdiklerini söyledi. İtfaiye ekipleri tarafından kesilen ağacın iş makinesiyle kaldırılmasının ardından cadde ulaşıma açıldı.