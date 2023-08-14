Aşırı sıcaklar trafoyu yaktı

Hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği Adana'da trafolar yandı, elektrik telleri şerare yaptı

ADANA - Hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği Adana'da trafolar yandı, elektrik telleri şerare yaptı.

Türkiye'nin Basra sıcaklarının etkisi altına girmesiyle birlikte Adana'da hava sıcaklığı 46 dereceye çıktı. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi geçti. Sıcakların artmasıyla birlikte vatandaş 24 saat klima çalıştırmaya başladı. Bu duruma dayanamayan birçok trafo yandı. Gülbahçesi Mahallesi'nde trafodan önce duman çıkması sonra da yanması vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Yanan trafo mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yanan trafoyu söndürdü. Aşırı sıcaklardan dolayı elektik telleri de sürekli şerare (kıvılcım) yaptı.