Aşırı Sağcı Avrupa Liderlerinden Salvini'ye Destek

Avrupa'nın aşırı sağcı liderleri, kısa süre önce göçmenleri karaya yanaştırmadığı için hakkında 6 yıl hapis cezası istenen Lig Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'ye İtalya'da destek verdi.

Avrupa'nın aşırı sağcı partilerinin liderleri, İtalya'daki aşırı sağcı Lig Partisi'nin Pontida'daki yıllık mitinginde bir araya geldi.

Lig Partisi lideri aynı zamanda İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Salvini'nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe, Macaristan Başbakanı ve Fidesz lideri Viktor Orban, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri ırkçı siyasetçi Geert Wilders, Portekiz'den Chega lideri Andre Ventura, İspanya'dan Vox'un sözcüsü Jose Antonio Fuster katıldı.

Konuk aşırı sağcı liderlerin hepsi, 2019'da İçişleri Bakanı olduğu dönemde Akdeniz'de göçmenleri kurtaran bir sivil toplum kuruluşunun gemisini karaya yanaştırmadığı için yargılanan ve hakkında 6 yıl hapis cezası istenen Salvini'ye destek verdi.

Salvini, burada yaptığı konuşmada, kendisi hakkındaki davada, görevini yapanların yargılandığını ifade ederek, "Başım dik. Ulusal sınırları savunan bir kişiyi tutuklayabilirler ama tüm halkı tutuklayamazlar. Aslında bugün Pontida'da doğan Avrupa halklarının kutsal ittifakı. Siz ve çocuklarımız için vazgeçmeyeceğim." dedi.

Orban: "Göçmenleri Budapeşte'den Brüksel'e götürüp AB ofislerinin önüne yerleştireceğiz"

Mitingde en çok ilgi gören isimlerin başında gelen Macaristan Başbakanı ve Fidesz Partisi lideri Orban da Salvini'nin düzensiz göçe karşı İtalya sınırlarını korumak istediğini savunarak, "Biz, Macaristan'da Salvini'yi kahraman olarak görüyoruz çünkü o, sınırları kapattı. İtalyanları savundu." dedi.

Lig liderine destek veren Orban, Salvini'ye karşı yürütülen adli sürecin "rezalet" olduğunu kaydetti.

Orban, "Avrupa'da düzensiz göç devam ederse göçmenleri Budapeşte'den Brüksel'e götürüp AB ofislerinin önüne yerleştireceğiz. Göçmenleri istiyorlarsa onlar tutsunlar. İmkansız olduğunu düşünmeyin, biz yaşayan örneğiz. Macaristan'da göçmen sayısı sıfır. Kaçak göçmenlerin girmesine izin vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Portekiz'den aşırı sağcı lider Ventura da "Salvini, bu ülkenin korunması gerektiğine inanmaya devam ettiği için zulüm görüyor. Hepimiz onu savunmalıyız. Avrupa genelinde daha fazla Salvini'ye ihtiyacımız var." dedi.

Mitinge katılan Lig Partililer de sık sık liderleri Salvini lehine slogan atarak, "Salvini'den elinizi çekin, ulusal sınırları korumak suç değildir" yazılı dövizler taşıdı.