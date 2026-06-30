Asim-Sen Genel Başkanı Karaca: Askeri Hastaneler Konusunda Artık Açıklama Değil, Somut Adım Bekliyoruz

(ANKARA) - ASİM-SEN Genel Başkanı Özgür Karaca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin askeri hastanelerin yeniden açılması talebine ilişkin, "Askeri hastaneler konusunda artık açıklama değil, somut adım bekliyoruz. Verilen sözlerin ve yapılan çağrıların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Askeri hastaneler zaman kaybetmeden açılmalı, sivil memurların hakları teslim edilmelidir" açıklamasını yaptı.

Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (ASİM-SEN) Genel Başkanı Özgür Karaca, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Askeri hastanelerin yeniden açılması yeniden gündemde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin NATO Zirvesi öncesindeki grup toplantısında, NATO içerisinde askeri hastanesi olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. 'Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir' ifadelerini kullandı. İktidar ortağı Bahçeli, ekim ayında da askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiği yönünde bir çağrı yapmış ve ardından Milli Savunma Bakanı da bütçe görüşmelerinde bu konuda çalışma yaptıklarını söylemişti. Ancak aradan geçen 8 aya rağmen bu konuda herhangi bir somut adım atılmadı. Askeri hastanelerin açılması konusunda MHP'nin çağrısına iktidardan olumlu yanıtlar verilmesine rağmen daha neyin beklendiğini, MHP liderinin muhalefet partisi gibi yeniden çağrı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz."

Askeri hastaneler sadece kurum personeline günlük sağlık hizmetinin verildiği yerler olarak değerlendirilmemelidir. Yeri geldiğinde cephe hattında ilk müdahaleyi gerçekleştiren, hızlı şekilde sevkini sağlayan, savaş cerrahisinden, harp psikolojisine ve fiziksel ve psikolojik rehabilitasyonuna ayrıca KBRN (Kimyasal - Biyolojik - Radyolojik - Nükleer) müdahalelerine, vatandaşların zorunlu askerlik hizmetine uygun olup olmadığından, askeri okullara girişte sağlık yeterliliğine ve muvazzaf personelin periyodik kontrollerini sağlayarak askerlik hizmetine devamına uygunluğuna kadar çok geniş yelpazede sağlık hizmeti veren bir kuruluştu. Tüm bu nedenlerle askeri hastanelerin yeniden açılarak Milli Savunma Bakanlığı'na devri elzem ve doğru bir karar olacaktı.

"ARTIK SOMUT ADIM BEKLİYORUZ"

ASİM-SEN olarak askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Askeri hastaneler kapatılırken yalnızca kurumlar ortadan kaldırılmadı; yılların kurumsal birikimi dağıtıldı, askeri sağlık sisteminin omurgasını oluşturan yetişmiş personel de mağdur edildi. Bugün askeri hastanelerin yeniden açılması konuşuluyorsa, bu süreçte görev yapan ve ağır bedeller ödeyen sivil memurların hakları da gündeme gelmelidir.

Askeri hastanelerin yeniden faaliyete geçirilmesi halinde; askeri sağlık hizmetinin sadece üniformalı personel tarafından yürütülmediği göz ardı edilmemeli, sivil ve üniformalı personel arasındaki ayrımcı uygulamalara izin verilmemeli, dağıtılan personelin durumu yeniden değerlendirilmeli, sivil memurların hak kayıpları giderilmeli, tecrübe ve uzmanlık birikimi yeniden sisteme kazandırılmalıdır. Sivil memurlar olmadan askeri hastanelerin kurumsal hafızasını yeniden inşa etmek mümkün değildir. Askeri hastaneler konusunda artık açıklama değil, somut adım bekliyoruz. Verilen sözlerin ve yapılan çağrıların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Askeri hastaneler zaman kaybetmeden açılmalı, sivil memurların hakları teslim edilmelidir."

Kaynak: ANKA