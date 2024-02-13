Aşık İhsan Ozanoğlu Kastamonu'da Anıldı

"Çanakkale Türküsü"nün de aralarında bulunduğu çok sayıda eseri TRT repertuvarına kazandıran aşık İhsan Ozanoğlu, ölümünün 43. yılında Kastamonu'da düzenlenen törenle anıldı.

Ozanoğlu'nun kent merkezine bağlı Duruçay köyündeki mezarı başında düzenlenen anma törenine ailesi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

İhsan Ozanoğlu'nun oğlu Günay Ozanoğlu, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, anma törenine katılanlara teşekkür etti.

Babasının ömrünü yazmaya ve okumaya adadığını anlatan Ozanoğlu, "Allah mekanını cennet eylesin. Anmaya gelenlere teşekkür ediyoruz. Çeşitli zamanlarda İhsan Ozanoğlu anılıyor. Çeşitli panel, etkinlik, programlarda da anma etkinliği düzenleniyor. Bu bizleri memnun ediyor, gurur veriyor." dedi.

Babasının kendisini öğretmen, gazeteci ve saz şairi olarak tanımladığını belirten Ozanoğlu, "Çanakkale Türküsü ve diğer eserleri, 115 civarında türküyü TRT repertuvarına teslim etmiştir. Kendisini ilme vermişti, son günlerine kadar yazarak hayatını devam ettirdi. Okumaya, yazmaya, öğretmeye, ilme önem veren bir insandı. Çok farklı ve çok yönlü bir kişilikti. 13 Şubat 1981 yılında aramızdan ayrıldı." diye konuştu.

Anma programının sonunda Kastamonu Belediyesi ekiplerince davetlilere çorba ikram edildi.