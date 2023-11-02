Asi Nehri'nde Su Sümbülleri Yeniden Görülmeye Başlandı

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde yeniden su sümbülleri görülmeye başlandı. Nehirdeki canlılara zarar veren su sümbülleri, nehrin bazı kısımlarında yer yer görüldü.

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde yeniden su sümbülleri görülmeye başlandı.

Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nden geçen nehrin bazı kısımlarında yer yer su sümbüllerinin olduğu gözlendi.

Son yıllarda Asi Nehri üzerinde dönemsel görülen istilacı bir bitki türü olan su sümbülleri, nehirdeki canlılara da zarar veriyor.