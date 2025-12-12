Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç resmen başladı. Komisyonun ilk toplantısı yapıldı. Yaklaşık 30 milyon çalışanı ilgilendiren ilk görüşme bir buçuk saat sürdü.

2. TOPLANTI 18 ARALIK'TA

TÜRK-İŞ'in komisyona katılmaması, asgari ücret pazarlıklarında bir ilk olarak kayıtlara geçerken asgari ücret için ikinci toplantının 18 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır." ifadelerine yer verdi.

BAKAN IŞIKHAN TARAFLARI DİNLEDİ

Bakan Işıkhan, ilk toplantı öncesi TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Ağar, Işıkhan'a komisyona katılmamalarının gerekçelerini içeren bir dosya iletti. Bakan Işıkhan, Ağar'ın asgari ücreti belirleme çalışmaları ile ilgili taleplerini dinledi.

TÜRK-İŞ TOPLANTIYA KATILMADI

Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Ağar, TÜRK-İŞ'in asgari ücret tespit çalışmalarına katılmayacağını söyledi. Ağar açıklamada, "Komisyona katılmayacağıma dair gerekçelerimizi verdik. TÜRK-İŞ aldığı kararın arkasındadır. 2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılmayacağız" dedi.

Ağar, 2025'te TÜİK tarafından açıklanan yüzde 44,38 oranındaki enflasyona rağmen asgari ücrete yalnızca yüzde 30 oranında zam yapıldığını ve yapılan zammın enflasyonun oranının altında kaldığını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"O günden bu yana temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat artışları hız kesmeden devam etmiştir. Gıda, kira, eğitim ve ulaşım giderlerinde yaşanan yüksek fiyat artışları hane bütçesini hane bütçesini ağır biçimde baskılamaktadır. Elektrik, doğalgaz ve suya yapılan zamlar da bu baskıyı daha da arttırmaktadır."

Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon'un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Sendikaların, asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini belirten Işıkhan, "Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

ERDOĞAN İŞVERENLERE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK'in dün düzenlenen 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yeni asgari ücretin belirlenme sürecine değinip, "Malumunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir." ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Toplantı öncesi 2026 yılı için farklı asgari ücret artış senaryoları da masada.

Buna göre:

Yüzde 25 zam yapılması halinde net asgari ücretin 27 bin 630 lira olması öngörülüyor.

Yüzde 27 zam senaryosunda net ücretin 28 bin 72 liraya yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 29 zam durumunda net asgari ücretin 28 bin 515 lira olması hesaplanıyor.

Yüzde 31 zam uygulanması halinde net ücretin 28 bin 957 liraya çıkacağı tahmin ediliyor.

Yüzde 32 zam senaryosunda net asgari ücretin 29 bin 178 lira seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Yüzde 33 zam yapılması durumunda ise net asgari ücretin 29 bin 399 lira olması bekleniyor.