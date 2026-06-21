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17 yaşından beri yılın 6 ayını yaylada tek başına geçiriyor

17 yaşından beri yılın 6 ayını yaylada tek başına geçiriyor
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Erzincan'da hayvancılıkla uğraşan İbrahim Aydemir, 40 yıldır yılın 6 ayını Keşiş Dağı eteklerindeki yaylada geçiriyor. Tek başına yaşayan Aydemir, ayı ve kurtlara karşı nöbet tutarak hayvanlarını koruyor.

ERZİNCAN'da hayvancılıkla geçimini sağlayan İbrahim Aydemir (57), 40 yıldır, yılın 6 ayını Keşiş Dağı eteklerindeki yaylada geçiriyor. Büyükbaş hayvanları ile yaylada kurduğu kulübede tek başına yaşayan Aydemir, ayı ve kurtlara karşı da nöbet tutuyor.

Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde yaşayan 3 çocuk babası İbrahim Aydemir, 17 yaşından beri hayvancılıkla uğraşıyor. Aydemir, karların erimesi ile nisan ayında hayvanlarını yaklaşık yaklaşık 3 bin metre rakımlı Keşiş Dağı'nın eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı yaylaya çıkarıyor. Kar yağışına kadar günlerini hayvanlarını otlatarak geçiren Aydemir, 40 yıldan beri yayla geleneğini sürdürüyor. Aydemir, yaylada kurduğu derme çatma kulübede yaşarken, elektrik ihtiyacını güneş panelinden karşılıyor, suyu da doğal kaynaklardan temin ediyor. Dağ hayatının zorluklarına rağmen yaşamından memnun olduğunu belirten Aydemir, özellikle geceleri yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmak zorunda kaldığını söyledi.

'YALNIZLIĞI SEVEN BİR İNSANIM'

Aydemir, "Tek başına yaşamak zor. En kolay şey; ekmek yemek, onu da çiğnemeden yutamıyor insan. Özellikle geceleri ayı ve kurt gibi yaban hayvanları ineklere zarar vermek için geliyor. Ben de nöbet tutuyorum, onların zarar vermelerine engel olmaya çalışıyorum. Bölgede çok sayıda bulunan ayılardan köpeklerimin yardımıyla korunuyorum. Yalnızlığı seven bir insanım, hayatımdan memnunum. Beni Antalya'da tatile göndereceklerine dağlara göndersinler, daha mutlu olurum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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