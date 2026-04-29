Asena'yı döverek öldüren erkek arkadaşının ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığı karar bozuldu

MERSİN'de kız arkadaşı Esra Asena Temir'i (27) döverek öldürdüğü gerekçesiyle Mustafa Bangiz'in (28) tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığı karar, Yargıtay tarafından bozuldu.

Olay, 29 Haziran 2023'te meydana geldi. İnşaat şirketi sahibi Mustafa Bangiz, Toroslar ilçesindeki evine geldiği, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir ile gezmeye çıktı. Otomobilde Bangiz ile Temir, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mustafa Bangiz, Esra Asena Temir'i dövdü. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Temir, Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Temir kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Bangiz, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Bangiz tutuklandı. Otopsi işlemleri sonrası morgdan alınan Esra Asena Temir'in cenazesi, Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HASTANE YERİNE YOL KENARINA BIRAKMIŞ

Mustafa Bangiz hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Temir'in aldığı ağır darbeler nedeniyle beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiğine yer verildi. Mustafa Bangiz'in, Esra Asena Temir'i hastaneye götürmek yerine yol kenarına bırakıp aile bireylerini aradığı ve onlar tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

YARGITAY CEZAYI BOZDU

Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Bangiz'e 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Mustafa Bangiz'in avukatları üst mahkemeye itirazda bulundu.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin itiraz reddetmesi üzerine avukatlar bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararı bozarak Bangiz'in yeniden yargılamasına hükmetti. Bozma kararında, "Dosya kapsamına göre, maktul ile sanığın sevgili oldukları ve aralarında öldürmeyi gerektirir ciddi bir husumetin bulunmadığı, olay tarihinde sebebi belirlenemeyen şekilde başlayan ani gelişen kavga anında sanığın maktulü, beden yoluyla darbetmek suretiyle özellikle baş bölgesinden olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı, yaralanma sonucu, kafatası kubbe ve kaide kemiklerinde kırık veya çatlak bulunmadığı anlaşılan maktulün beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan olayda, maktuldeki yara yerleri itibarıyla da ortaya çıkan sanığın kast ve iradesinin öldürme olduğuna ilişkin kesin bir delilin bulunmadığı, bu nedenle eyleme bağlı kastının yaralamaya yönelik olduğu kabul edilerek, sanık hakkında 5237 sayılı Kanun'un 87/4'üncü maddesinin 1'inci cümlesi uyarınca kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan temel ceza tayininin üst sınırdan belirlenmesi suretiyle cezalandırılması yerine, yazılı şekilde suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu nitelikli kasten öldürme suçundan hüküm kurulması, hukuka aykırı bulunmuştur" denildi.

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine Mustafa Bangiz, 6 Mayıs'ta yeniden hakim karşısına çıkacak.

'BU DAVANIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Esra Asena Temir'in annesi Asiye Temir ve Avukat Serdan Söylemez, karara tepki gösterdi. Asena'nın başına defalarca vurulmak suretiyle hayatını kaybettiğini kaydeden Söylemez, "Bu karar sadece bir dosya değildir, bu bir mesajdır. Bir insanı ağır bir şekilde darbetseniz bile öldürme kastı yok denilebilir. Buna sessiz kalamayız. Çünkü bu sadece Esra'nın dosyası değil, bu hepimizin güven duygusudur, bu adalete olan inancımızdır. Burada tüm kız çocuklarımızın can güvenliği ve adalete olan inancı için bulunmaktayız. Aile burada, Esra yok. Biz çok büyük bir şey istemiyoruz. Sadece gerçeğin görülmesini, bu hayatın değerinin korunmasını, Esra için adaletin sağlanmasını istiyoruz. Sadece Esra için değil tüm kız çocuklarımız tüm evlatlarımız için adaletin sağlanmasını istiyoruz. Bugün burada açıkça söylüyoruz. Esra unutulmayacak, bu dosya kapanmayacak, bu mücadele bitmeyecek. Biz Esra için, ailesi için, adalete inanan herkes için bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

'BAŞKA ANNELER YANMASIN, ADALET YERİNİ BULSUN'

Anne Asiye Temir ise "Mersin'de verilen mahkeme kararıyla biraz olsun rahatladım, yüreğime su serpti. Ancak Yargıtay'ın kararı bozmasıyla benim evlat acım bin kat arttı. Benim kızım gitti, daha nice kızlar gitti. Bu çocuklarımıza yazık. Ben adalete güveniyorum. Böyle canileri bırakmasınlar. Adalete, savcılarımıza, hakimlerimize güveniyorum. Benim gibi anneleri düşünerek karar versinler. Bir daha evlat acısı çeken anneler olmasın. Ben bir acılı anneyim. Ben 3 senedir Esra'mın ateşiyle yanıp, kavruluyorum. Hiçbir zaman dinmeyecek bir ateş bu. Başka anneler yanmasın, adalet yerini bulsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı