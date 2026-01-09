Haberler

ASELSAN GÖKDENİZ, hedefi tam isabetle vurdu

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ, TCG İSTANBUL üzerinde gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hedefi tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu sistemin deniz hava savunma kabiliyetlerini artıracağını vurguladı.

SAVAŞ gemilerini hava tehditlerine karşı koruyan ASELSAN GÖKDENİZ, TCG İSTANBUL üzerinde düzenlenen atışlı test faaliyetinde hedefi tam isabetle vurarak imha etti.

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ çift namlulu silah sistemi, TCG İSTANBUL üzerinde düzenlenen atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, test faaliyetine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Deniz hava savunmamızda yeni bir dönem başlıyor. Savaş gemilerimizi hava tehditlerine karşı koruyan ASELSAN GÖKDENİZ, TCG İSTANBUL üzerinde icra edilen atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladı. 35 milimetre parçacıklı ASELSAN ATOM mühimmatı ile anti-gemi füzelerine karşı yüksek etkinlik sağlayan, denize yakın uçan sea-skimming tehdit senaryolarına karşı kanıtlanmış koruma sunan GÖKDENİZ, deniz platformlarımızın hava savunma kabiliyetini üst seviyeye taşıyor. Deniz Kuvvetlerimize ait farklı platformlarda görev yapan, üç farklı ülkenin envanterinde yer alan bu özgün sistem, Mavi Vatan'da caydırıcılığımızı ve güvenliğimizi güçlendirmeye devam ediyor. Bu önemli başarıda emeği geçen ASELSAN başta olmak üzere, savunma sanayiimizin tüm paydaşlarını ve sektörde alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
