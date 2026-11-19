(ANTALYA) - Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü Cengiz Gülebay, COP31 kapsamında düzenlenen "ASAT Dijital Su Yönetimi ve Akıllı Altyapı Ekosistemi: İklim Dirençli Kentler İçin Bütünleşik Bir Model" başlıklı panelde; kurumun dijitalleşme alanındaki çalışmalarını, teknolojik altyapısını ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP31 kapsamında gerçekleştirilen panelde; dijital su yönetimi ve akıllı altyapı uygulamalarının kentlerin iklim değişikliğine karşı direncindeki önemini anlattı. Programda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ( Cbs ) Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa, ASAT Etüt Plan ve Proje Dairesi Başkanı Levent Hansu ve CBS Şube Müdürü Erkan Demirbaş da yer aldı.

DİJİTAL TEKNOLOJİLER

İklim değişikliği, kuraklık ve su kaynakları üzerindeki artan baskıların sürdürülebilir su yönetimini zorunlu hale getirdiğine değinilen panelde; Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), yapay zeka, veri entegrasyonu ve Dijital İkiz teknolojilerinin altyapı yönetimine sağladığı katkılar ele alındı. ASAT'ın kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği dijital çözümler, farklı sistemler arasında kurulan veri entegrasyonları ve karar destek mekanizmalarıyla su ve altyapı hizmetlerinde verimliliğin artırılması hedefleniyor. Bu teknolojilerin yalnızca mevcut altyapının izlenmesinde değil, olası sorunların önceden tespit edilmesinde, yatırımların planlanmasında ve kaynakların etkin kullanılmasında da önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı.

Panelde, Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin kamu kurumlarının planlama ve karar alma süreçlerindeki rolü de değerlendirildi. CBS'nin yalnızca harita üretmeye yönelik bir teknoloji olmadığı; farklı kaynaklardan elde edilen verileri bir araya getirerek analiz, planlama ve stratejik karar süreçlerine katkı sağlayan önemli bir yönetim aracı olduğu ifade edildi. Kurumlar arasında sağlanan coğrafi veri entegrasyonunun altyapı yatırımlarında koordinasyonu güçlendirdiği, kaynak kullanımını daha verimli hale getirdiği ve hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesine katkı sunduğu belirtildi. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) standartlarının yaygınlaştırılması ve kurumlar arası veri paylaşımının güçlendirilmesinin de akıllı şehir uygulamaları açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI AKILLI VE DİRENÇLİ ALTYAPI

Soru-cevap bölümüyle devam eden programda; yapay zeka destekli analizler, dijital altyapı sistemleri ve bütünleşik veri yönetiminin iklim dirençli kentlerin oluşturulmasına sağlayabileceği katkılar ele alındı. Su kaynaklarının korunması, altyapı sistemlerinin daha etkin yönetilmesi, olası risklerin önceden belirlenmesi ve geleceğe yönelik yatırımların doğru verilerle planlanmasının önemi değerlendirildi. ASAT'ın dijital su yönetimi alanında yürüttüğü çalışmaların mevcut durumu ve gelecek hedeflerinin de paylaşıldığı panelde, teknolojik dönüşümün sürdürülebilir ve dirençli bir Antalya'nın oluşturulmasındaki rolü öne çıktı.

Kaynak: ANKA