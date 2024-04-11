Artvin Valisi Cengiz Ünsal Bayram Ziyaretleri Yaptı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ünsal, Borçka-Artvin karayolunun 15. kilometresindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polislerin bayramını kutladı.

Sürücüleri seyahat sırasında dikkatli olmaları konusunda uyaran Ünsal, yolculara karanfil, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

Vali Cengiz Ünsal, gazetecilere, vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için il genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunan Ünsal, bayram süresince trafik denetimlerin sıklaştırıldığının da altını çizdi.

Vali Ünsal, daha sonra Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığındaki askerlerin ve personelin bayramını tebrik etti.

Sarp Sınır Kapısı'nı da ziyaret eden Ünsal, burada görev yapan gümrük, sağlık ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Vali Cengiz Ünsal'a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik eşlik etti.