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Artvin'den yelkenliyle yola çıkan iki denizci, İzmir'e ulaştı

AA - Seher Deniz - Güncel
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Artvin'den yelkenliyle yola çıkan iki denizci, İzmir'e ulaştı

İklim değişikliğine dikkati çekmek için Artvin'in Hopa ilçesinden yelkenliyle denize açılan yelken eğitmeni Murat Tan ve amatör denizci Emre Diyar, Hatay'a ulaşma hedefiyle çıktıkları yolculuklarının 13. gününde İzmir'in Çeşme ilçesine geldi.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İklim değişikliğine dikkati çekmek için Artvin'in Hopa ilçesinden yelkenliyle denize açılan yelken eğitmeni Murat Tan ve amatör denizci Emre Diyar, Hatay'a ulaşma hedefiyle çıktıkları yolculuklarının 13. gününde İzmir'in Çeşme ilçesine geldi.

Yelkenliyi ilçedeki marinada, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da aralarında olduğu bir grup Çeşmeli ile bando karşıladı.

Çanakkale'den yelkenliye binen Çiğli Belediye Başkanı ve Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü de denizcilerle ilçeye ulaştı.

Murat Tan, yaptığı açıklamada, Hopa'dan bu yana tüm güzergahlardan su numuneleri aldıklarını belirtti.

Bu suları analize gönderip sorunları belirleyerek herkese anlatmak istediklerini aktaran Tan, "Konumuz sadece deniz kenarında yaşayan insanlar değil. Deniz hepimizin denizi, vatan hepimizin vatanı." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğine dikkati çekmek için "Geleceğe yelken açıyoruz" sloganıyla Hopa Limanı'ndan 22 Nisan'da denize açılan Tan-Diyar ikilisi, fosil yakıt kullanmadan Türkiye'nin kıyı şeridini katederek Hatay'ın Arsuz ilçesine ulaşmayı hedefliyor.

AA / Seher Deniz - Güncel

Artvin, Hatay, Çeşme, İzmir, Güncel, Haberler

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