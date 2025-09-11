Haberler

Artvin'de Yangın: 2 Katlı Ev Kül Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde Cemal Tören'e ait 2 katlı beton ahşap karışımlı evde çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangında aile bireyleri tahliye edilerek itfaiyeye haber verildi.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde beton ahşap karışımlı 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karşıköy köyünde, sabah saatlerinde Cemal Tören'e ait altı beton ahşap karışımlı 2 katlı evde yangın çıktı. Alevleri fark eden Tören, aile fertleriyle birlikte evi tahliye etti. Yangından kurtulan aile, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın anı cep telefonuyla görüntülenirken, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

HABER: Ziya AKYILDIZ - KAMERA: BORÇKA (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bunu hiç beklemiyordu! Fener'den kovulan Mourinho hayatının şokunu yaşadı

Fener'den kovulan Mourinho hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YÖK'ten el konulan Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama

YÖK'ten el konulan özel üniversiteyle ilgili açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.