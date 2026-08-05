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Artvin'de ATV uçuruma devrildi: 2 yaralı

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde uçuruma devrilen ATV'deki 2 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde uçuruma devrilen ATV'deki 2 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Mert G'nin (17) kullandığı ATV, Kaçkar Mahallesi Ahırlar mevkisinde virajı alamayarak uçuruma devrildi.

Kazada sürücü Mert G. ile araçta bulunan Ömer G. (11) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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