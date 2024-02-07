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Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı

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Artvin-Hopa ve Borçka-Murgul kara yolları, heyelan nedeniyle kapanmıştı. Ancak Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucunda yollar kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Artvin-Ardahan kara yolunun ise yoğun kar nedeniyle hala kapalı olduğu belirtildi.

Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Hopa ve Borçka- Murgul kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan sağanak sonucu gece yamaçlardan koparak sürüklenen toprak, kaya kütleleri ile ağaçlar, Artvin-Hopa kara yolunun 20. ve 35. kilometreleri, Borçka-Murgul kara yolunun ise farklı noktalarını ulaşıma kapattı.

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından, yollarda ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yoğun kar nedeniyle kapanan Artvin- Ardahan kara yolunun ulaşıma açılması için Sahara Geçidi'nde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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