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Artvin Borçka'da Sel ve Heyelan İncelemesi

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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ile Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Borçka ilçesinde yaşanan sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı. Sel nedeniyle alt ve üst yapıda hasar oluştu. Zarar gören iş yerleri, araç ve konutlara yönelik hasar ve zarar tespit çalışmaları başlatıldı. Vali Ünsal, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ile Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Borçka ilçesinde yaşanan sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Borçka'da önceki gün sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçede sel, taşkın ve heyelan meydana geldi. Heyelan ve su baskınları nedeniyle 5 binada 21 konut tedbir amaçlı boşaltıldı. Göle dönen yollarda park halindeki araçlar, suya gömüldü. Bazı araçlar da su ile sürüklendi. Sel nedeniyle alt ve üst yapıda hasar oluştu. Artvin Valiliği koordinesinde zarar gören iş yerleri, araç ve konutlara yönelik hasar ve zarar tespit çalışmaları başlatıldı.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Artvin Valisi Cengiz Ünsal başkanlığında, kaymakamlık binasında, İlçe Kriz Masası Durum Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçedeki genel durum değerlendirilerek, hasarın boyutlarının tespiti ve en aza indirilmesi için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile alınan tedbirler görüşüldü.

'ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞIN CAN GÜVENLİĞİ'

Vali Ünsal, su taşkınları ve heyelanların neden olduğu hasarların bir an önce tespit edilmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilebilmesi için valilik koordinesinde gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, devletin tüm imkanlarının bölgeye seferber edildiğini, hiçbir vatandaşın da mağdur edilmeyeceğini söyledi. Vali Ünsal, öncelikli amaçlarının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. ?Toplantının ardından Vali Ünsal, Prof. Dr. Orhan Tatar ile sel ve heyelanlardan etkilenen yerlerde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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