Arter Kütüphanesi'nde Kütüphane Buluşmaları başladı

Arter Kütüphanesi'nde gerçekleşen Kütüphane Buluşmaları'nın ilk konuğu Arter Yayın ve İçerik Koordinatörü Süreyya Evren'in moderatörlüğünde yazar Latife Tekin oldu.

Latife Tekin, sanat anlayışında doğanın yerine değinirken, kitaplarındaki bazı karakterlerin ortaya çıkış hikayesini anlattı.

Tekin, "Ormanda Ölüm Yokmuş" kitabındaki ressam karakterini oluştururken, ressam oğlundan ilham aldığını belirterek, "Ressam davranışları karşısında hep böyle bir gerginlik ya da bir mesafe hissettim. Çünkü gerçekten hastalanmak gibi her şeyi çok estetize etmek ve güzel yapmak üstüne bir emek, enerji ve çaba var." dedi.

İnsan eliyle yapılan şeylere karşı itirazına değinen Tekin, "İyi bir sanat eseri doğaya aittir. O kitabı okuduğun zaman öyle bir imge oluşur ki, dağların doruklarına ulaşır. Benim için gerçek sanatçının tasarladığı şey doğaya ait olmalıdır, doğaya yakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yazarları, "insanlar için yazanlar" ve "insan olma deneyimini aşmak için yazanlar" olarak ayırdığını dile getiren Tekin, yazma motivasyonunu, "Benim derdim insanlardan kurtulmak. Çok erken bir zamanda karar verdim. İnsanların ortaya çıkardığı felaket gürültü, karmaşaya gözümü dikip ona bakıp, onu malzeme haline getirip, onu sessizleştirip, onu doğaya geri iade etmek istiyorum." şeklinde dile getirdi.

Arter'in Kütüphane Buluşmaları serisi ve güncel programlarına ilişkin detaylı bilgiye "www.arter.org.tr" adresinden erişilebilir.