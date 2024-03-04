Arnavutluk'un Kuçova Taktik Hava Üssü açıldı

Arnavutluk'un Berat ilinin Kuçova Belediyesinde, NATO'nun Batı Balkanlar'daki ilk hava üssü olan Kuçova Taktik Hava Üssü'nün açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Meclis Başkanı Lindita Nikolla, Başbakan Edi Rama, Savunma Bakanı Niko Peleshi, Arnavutluk hükümeti bakanları, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türkiye'nin NATO'daki askeri temsilcisi Korgeneral Yüksel Kayhan, NATO ve İttifak üyesi ülkelerin temsilcileri, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve büyükelçiler katıldı.

Begaj, burada yaptığı konuşmada, bu hava üssünün müttefikler arasındaki işbirliği, dayanışma, eşgüdüm ve koordinasyon ile Arnavutluk'un güvenlik ve savunmaya gösterdiği özenin sonucu olduğunu belirterek, "Bu hava üssünden birlikte barış mesajını güçlü şekilde gönderiyoruz ve NATO'nun toplu savunmayı garanti altına alarak müttefiklerin özgürlüğünü ve güvenliğini korumaya kararlı olduğuna şahitlik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Nikolla da Arnavutluk'un İttifak'a üyeliğinden yalnızca 15 yıl geçmesine rağmen samimi bir ortak, barış ve güvenliğin korunmasına etkili katkı sağlayan bir İttifak üyesi ülke olduğunu söyledi.

Rama, hava üssünü Batı Balkanlar için başka bir güvenlik unsuru olarak niteleyerek, "bölgenin Rusya'nın tehdidinden ve neo-emperyalist emellerinden tehlikesiz bir bölge olmadığını çok iyi bildiklerini" kaydetti.

Bu askeri havaalanının yeniden aktif hale getirilmesinin, ülkesinin hava filosunun yenilenmesi ve niteliğinin daha da artırılmasının bir parçası olduğunu vurgulayan Rama, "İki yeni Black Hawk helikopter ve Bayraktar SİHA'ları devam edecek bir büyümenin parçasıdır." dedi.

Katkı verenlere teşekkür eden Rama, bu hava üssüne, gelecek yıllarda Dıraç'taki Porto Romano'nun NATO'nun yeni deniz üssü planlarına dahil edilmesi ümidini belirtti.

Peleshi de hava üssün NATO'nun Arnavutluk'taki en büyük yatırımlarından biri olduğunu vurguladı.

Stratejik ortakları ABD'nin destekleriyle sağlanan Black Hawk helikopterleri ile Türkiye Cumhuriyeti işbirliğinde sağlanan Bayraktar SİHA'ların bu hava üssünden havalanmaya hazır olduğuna işaret eden Peleshi, "Bunların sayısı yakın gelecekte ciddi şekilde artacak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkiler en üst düzeyde gelişimini sürdürmektedir"

Kayhan da Kuçova Hava Üssü'nün Arnavutluk'a ve İttifak'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye ve Arnavutluk arasında 500 yılı aşkın derin tarihi dostluğun asırları aşan kardeşlik bağların tezahürü olduğunu belirten Kayhan, "Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkiler, karşılıklı güven duygusu temelinde en üst düzeyde gelişimini sürdürmektedir. İlişkilerimizi 2021'de Stratejik Ortaklık seviyesine yükselttiğimiz Arnavutluk ile diplomatik ilişkilerimizin de sürekli gelişmesi memnuniyet vericidir." diye konuştu.

NATO Kombine Hava Harekat Merkezi Komutanı Korgeneral Juan Pablo Sanchez de Lara da Arnavutluk'un, NATO'nun hava savunma sistemine tamamen entegre olduğunu ifade ederek, bu hava üssünün NATO'nun tüm standartlarıyla uyumlu olacağına olan inancını paylaştı.

Crosetto, hava üssünün açılışının uluslararası arenada derin ve hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Ocak 2022'de saha çalışması başlatılmıştı

Törende aralarında Bayraktar TB2 SİHA'ların de yer aldığı İHA, uçak, helikopter gibi hava araçlarının sergilenmesi ve uçuşları gerçekleştirildi.

Kuçova'daki Taktik Hava Üssü'nün modernizasyonu projesinin hayata geçirilmesi için Ocak 2022'de saha çalışması başlatılmıştı.

Arnavutluk makamlarına göre, NATO standartlarına uygun yapılan hava üssün maliyeti yaklaşık 50 milyon avroyu buluyor. Arnavutluk hükümeti de 5 milyon avro yatırımda bulundu.

Proje, hava üssünün pistinin, uçuşların kontrol ve güvenliğine yönelik altyapısının, bağlantı yollarının ve diğer yardımcı araçlarının iyileştirilmesini kapsıyor.???????