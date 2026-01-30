Tiran'da göstericiler Başbakan Edi Rama'nın İsrail ziyaretini protesto etti

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, Başbakan Edi Rama'nın İsrail ziyareti protesto edildi.

"Benim Adıma Değil" sloganıyla, sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Arnavutluk Meclis Binası önünde düzenlenen Filistin'e destek protestosunda, göstericiler 25-27 Ocak'ta İsrail'i ziyaret eden Başbakan Rama'ya tepkilerini ortaya koydu.

Göstericiler, "Benim Adıma Değil", "Zulüm ve Barbarlıkla El Sıkışılmaz" ve " Gazze'deki Bombardıman Durdurulsun" yazılı pankartlar taşıdı.

Organizatörler, protestonun amacına ilişkin "Bugün burada, tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir yıkım ve soykırım yaşayan Gazze ve Filistinliler için bulunuyoruz. Bugün aynı zamanda Arnavutluk için de buradayız." ifadelerini kullandı.

Gösteri organizatörlerinden Floriar Arapi, yaptığı konuşmada, Arnavutların soykırım ve işlenen suçların tarafında olmadığını, barış ve adaletin tarafında olduğunu vurguladı.

Arapi, "Başbakan Rama'nın İsrail ziyareti, halkımız için büyük bir utanç lekesidir. Rama, tarihinde hiç olmadığı kadar Arnavutluk'u adaletsizliğin, suçların, çocuk cinayetlerinin ve kadın cinayetlerinin karanlık tarafına konumlandırdı. Bu arada, neredeyse dünyadaki tüm ülkeler, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ile aralarına mesafe koydu ve ülkelerine ayak basması halinde onu tutuklayacaklarını açıkladı. Rama ise, Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmesinden dolayı gurur duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Netanyahu gibi bir savaş suçlusuyla el sıkışmak bizim adımıza yapılan bir eylem değil"

Göstericilerden Sidorela Vatnikaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Rama'nın İsrail ziyaretinin kendilerini temsil etmediğini yüksek sesle dile getirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Vatnikaj, "Netanyahu gibi bir savaş suçlusuyla el sıkışmak bizim adımıza yapılan bir eylem değil. Biz Arnavutlar, Kosova'da soykırıma maruz kaldık. Soykırım kurbanı olmanın ne demek olduğunu biliyoruz ve Gazze'de yaşanan soykırımı protesto etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail şirketlerinin Arnavutluk'a yatırım yapmak üzere davet edilmesinden dolayı çok kızgın ve endişeli olduklarını belirten Vatnikaj, bunun bu zamanda ortaklık değil, sömürgecilik olduğunu kaydetti.

Bir diğer gösterici Orgest Rrushi ise Rama'nın İsrail Parlamentosu'na yaptığı ziyaret ve buradaki konuşmasına atıfta bulunarak, Rama'nın kabul ettiklerini öne sürdüğü şeyleri kabul etmediklerini belirtti.

Rrushi, "Savaşın devam etmesini istemiyoruz. Artık çocukların öldürülmesini istemiyoruz. Bu yüzden bugün burada düzenlenen protesto veya mitingin adı 'Bizim Adımıza Değil', yani konuşabilirsiniz ama sadece kendiniz adına konuşabilirsiniz." dedi.

Göstericilerin Meclis Binası önünden başlatmayı planladıkları yürüyüş, polis tarafından engellendi.

Rama'nın İsrail ziyareti

İsrail'e resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Rama, İsrail meclisinde 26 Ocak'ta yapılan özel oturumdaki konuşmasında, İsrail meclisinin "çok özel bir yer" olduğunu ve burada olmaktan "büyük onur" duyduğunu belirtmiş, Netanyahu'ya övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

Rama, Arap milletvekilleri tarafından boykot edilirken, İsrail milletvekillerinin de çoğunun oturuma katılmadığı görülmüştü.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırıma yönelik hiçbir eleştiride bulunmayan Rama, Gazze'nin "açık hava hapishanesi" haline gelmesinden Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise konuşmasında İsrail'e verdiği destek dolayısıyla övdüğü Rama'yı "Yahudi halkının ve İsrail'in büyük bir dostu" olarak nitelendirmişti.