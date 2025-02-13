Arnavutluk Meclisi'nde gergin anlar: Bakanın üzerine su şişesi yağdı

Arnavutluk Meclisi'nde, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltına alınması nedeniyle iktidar ve muhalefet partileri milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Arnavutluk Meclisi'ndeki oturumda ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekilleri ile hükümet üyeleri arasında gerginlik çıktı. Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren muhalefet milletvekilleri, Başbakan Edi Rama'nın da oturumda yer almasını talep etti. Milletvekilleri arasındaki karşılıklı suçlamalar ve muhalefet milletvekillerinin konuşma yapma talepleri sonrası gerginlik yaşandı.

Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj

BAKANA ÇOK SAYIDA CİSİM FIRLATILDI

Bazı PD milletvekilleri meclis kürsüsünü kapatarak, oturumda bulunan bakanlara su şişesi ve farklı cisimler fırlattı, milletvekilleri ile meclisin güvenlik birimi arasında arbede yaşandı. Gerginlikte meclisin teknik altyapısı da zarar gördü.

PD Genel Başkanı ve eski Başbakan Sali Berisha da Başbakan Rama'nın acil bir şekilde meclis oturumlarına gelmesini talep etti.

OTURUM ERTELENDİ

Meclis Başkanı Spiropali, gerginliğin ardından oturumu 17 Şubat'a erteledi. Arnavutluk Meclis İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Taulant Balla ise Veliaj hakkındaki suçlamaların "henüz şüphe olduğunu" kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Tiran Belediye Başkanı Veliaj 10 Şubat'ta gözaltına alındıVeliaj, 10 Şubat'ta yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınmış, eşi Ajola Xoxa hakkında ise yolsuzluk, kara para aklama ve mal varlığına ilişkin yanlış beyanda bulunma suçları nedeniyle "ev hapsi" tedbiri verilmişti.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi (GJKKO), dün Veliaj'ın gözaltı süresinin uzatıldığını duyurmuş, eşi Xoxa hakkında verilen tedbir kararını ise "ev hapsinden", "yurt dışı yasağı" ve "adli kontrol şartı"na çevirmişti.

Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla istifası talep edilen Veliaj hakkındaki gösteriler, Nisan 2024'te başlamış ve göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanmıştı. Başbakan Rama'nın liderliğindeki iktidardaki Arnavutluk Sosyalist Partisi'nin önerisiyle Veliaj, 2015'te Tiran Belediye Başkanlığına seçilmişti.