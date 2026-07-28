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Arnavutköy Başkanı Cide'de sel bölgesini ziyaret etti

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Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağışların ardından su baskınlarının yaşandığı Cide ilçesinde incelemelerde bulundu.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağışların ardından su baskınlarının yaşandığı Cide ilçesinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arnavutköy Belediyesi, su baskınının ardından Arnavutköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ARKUR) ekipleri ile yardım tırı, arama kurtarma personeli, kanal açma vidanjörü ve iş makinelerini Cide'ye sevk etti.

Tahliye, temizlik ve altyapı çalışmalarına destek veren ekipler, sel sularının çekildiği bölgelerde biriken çamur ve molozların temizlenmesi, su tahliyesi ve ulaşımın yeniden sağlanması çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye gelen Belediye Başkanı Candaroğlu, Cide'de görevlendirilen ARKUR ekibiyle bir araya gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Candaroğlu, burada yaptığı açıklamada, Arnavutköy Belediyesi olarak ekipler, araçlar ve tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren sahada olduklarını kaydetti.

Devletin koordinasyonunda yürütülen çalışmalara katkı sunmaya, vatandaşların yaralarını sarmak için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirten Candaroğlu, "Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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