Arkadaşını, rahatsız ettiği kadın lehine şahitlik yaptığı için öldürmüş

BATMAN'da dün tartıştığı Hayrettin Kaya'yı (39) tabancayla ateş ederek öldüren, M.B.'yi de (28) yaralayan B.R., sabah saatlerinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

BATMAN'da dün tartıştığı Hayrettin Kaya'yı (39) tabancayla ateş ederek öldüren, M.B.'yi de (28) yaralayan B.R., sabah saatlerinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayın B.R.'nin rahatsız ettiği kadının şikayeti üzerine Hayrettin Kaya ve M.B.'nin kadın lehine şahitlik yapmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Akyürek Mahallesi'nde belediye ek hizmet binası önünde meydana geldi. B.R., tartıştığı Hayrettin Kaya ve M.B.'ye yanında taşıdığı tabancayla ateş açtı. Saldırıda Hayrettin Kaya ve M.B. yere yığılırken, B.R. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, alanı güvenlik şeridiyle kapatırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hayrettin Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, gece saatlerinde Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastanede tedavisi süren M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonla B.R.'yi yakalayarak gözaltına aldı. B.R.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.