Arkadaş cinayeti sanığı: Onun eli tetikteydi

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde evine ziyarete gelen arkadaşı Ömer Karaca'yı (32) av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle, müebbet hapis istemiyle yargılanan Kezban Çelik (31), "Bir anda tüfek ateş aldı. Onun eli tetikteydi. Şoka girdim" dedi. Mahkeme heyeti, Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay, 13 Aralık'ta, saat 22.30 sıralarında, Seydikemer'in Bağlıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kezban Çelik, evine gelen arkadaşı Ömer Karaca'yla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Çelik, evindeki av tüfeğiyle arkadaşına ateş etti. Silah sesini duyan mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde sol omzuna fişek isabet eden Ömer Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Karaca'nın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan Kezban Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Çelik için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.