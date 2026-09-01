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Milei'den Trump'a Malvinas Teşekkürü

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Arjantin Devlet Başkanı Milei, ABD Başkanı Trump'ın Malvinas Adaları politikasını gözden geçirme sinyaline teşekkür etti ve adaların hak iddiasının ülkesi için en önemli ve kutsal dava olduğunu vurguladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ABD'nin Malvinas (Falkland) Adaları politikasını gözden geçirme sinyali veren ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, adalar üzerindeki hak iddialarının ülkesi için "en önemli ve kutsal dava" olduğunu belirtti.

Radyo El Observador'a konuşan Milei, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı "Tüm pozisyonları gözden geçiririm, Malvinas da bunlardan biri" açıklamasını değerlendirdi.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, Trump'ın Malvinas konusundaki tutumuna teşekkür ederek, "Dün, biz Arjantinliler için var olan en önemli ve en kutsal dava hususunda çok güçlü bir gelişme yaşandı. Arjantinliler için Malvinas Adaları en önemli ve en kutsal davadır." ifadesini kullandı.

Milei, ağustos ayı başlarında yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık dünyadaki stratejik vizyonunu değiştirdi, konuya siyasi bir perspektiften bakıyor ve Atlantik'ten Pasifik'e geçişte güvenilir bir müttefike ihtiyaç duyuluyor. Arjantin tüm bu koşulları karşılıyor ve Malvinas'ı geri almamızı sağlayacak anahtar da tam olarak bu." demişti.

ABD'nin Buenos Aires Büyükelçisi Peter Lamelas ise ağustos ayı ortalarında Arjantin televizyon kanalı TN'ye yaptığı açıklamada, Washington'ın politikasında bir değişiklik olduğu iddiasını reddetmişti.

Lamelas, ABD'nin "adalar konusunda tarafsız bir tutuma sahip olduğunu ve bu durumun değişmediğini" belirtmişti.

ABD Başkanı Trump dünkü açıklamasında, hükümetinin Birleşik Krallık yönetimindeki Malvinas Adaları (Falkland) konusundaki tutumunu gözden geçirdiğini belirtmiş, Beyaz Saray'da bir gazetecinin sorusunu yanıtladığı sırada "Tüm pozisyonları her zaman gözden geçiririm, bu da (Malvinas) onlardan sadece biri." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin anlaşmazlıktaki tarafsızlığı

ABD, tarihsel olarak Malvinas Adaları'nın egemenlik ihtilafında tarafsız bir duruş sergilese de takımadaların Birleşik Krallık yönetiminde olduğunu kabul ediyor.

Milei, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi mağlup eden Arjantin Milli Takımı oyuncularının "Malvinas Arjantin'indir" yazılı bir pankart açmasının ardından yaşanan tartışmalar üzerine, Arjantin'in hak iddiasının diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini savunmuştu.

Falkland Adaları meselesi

Falkland Adaları'nın egemenlik statüsü, İngiltere ile Arjantin arasında uzun yıllardır sorun oluşturuyor.

İngiltere'nin 1833'te egemenlik ilan ettiği 12 bin kilometrekarelik Falkland Adaları, Arjantin'in güneyinde Atlas Okyanusu'nda bulunuyor. İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan adalar, savunma ve dışişlerinde İngiltere'ye bağlı.

Arjantin, İspanya'dan kazanılan bağımsızlık sonrasında "Malvinas" olarak adlandırdığı Falkland Adaları'nın dolaylı olarak kendilerine miras kaldığını savunuyor.

Taraflar, 2 Nisan 1982'de tarihe "Falkland Savaşı" olarak geçen, 6 hafta süresince karşılıklı kayıpların verildiği savaştan İngilizler galip ayrılmıştı.

Halk İngiltere'ye bağlı kalmak istiyor

Arjantin ve İngiltere'nin egemenliği konusunda uzun yıllardır anlaşmazlık yaşadığı Falkland Adaları'nda, 2013'te referandum yapılmıştı.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı adalarda "İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kalmak istiyor musunuz?" sorusuna halkın yüzde 99,8'i "evet" yanıtını vermişti.

Kaynak: AA
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