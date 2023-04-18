ARIZALANAN OTOMOBİLE KAMYON ÇARPTI, TEM'DE KUYRUK OLUŞTU
Güncel Haberler
İZMİT'te TEM Otoyolu üzerinde arızalandığı için sol şeritte duran otomobile gıda yüklü kamyon çarptı.
İZMİT'te TEM Otoyolu üzerinde arızalandığı için sol şeritte duran otomobile gıda yüklü kamyon çarptı. Kaza nedeniyle yarım saat trafiğe kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe tünelleri yakınlarında meydana geldi. Arızalandığı için sol şeritte duran Emin C. idaresindeki 35 AN 1869 plakalı otomobile, Mustafa Y. yönetimindeki 35 BGE 753 plakalı gıda yüklü kamyon çarptı. Kaza nedeniyle otomobilden dumanlar yükseldi. Kazayı görenler durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlar yükselen otomobile köpük sıktı.
Kaza nedeniyle yarım saat boyunca trafiğe kapanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)