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Arin Gölü Flamingolarla Şenlendi

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü, bu yıl da göçmen flamingolarla dolup taştı. Doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için cazibe merkezi haline gelen göl, flamingoların 3 ay boyunca konaklamasıyla görsel bir şölen sunuyor.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü flamingolarla şenlendi. 3 ay boyunca burada konaklayan flamingolar, özellikle doğa tutkunu fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

Adilcevaz'a 35 kilometre uzaklıktaki, 14 kilometrekare alana sahip Arin Gölü, bu yıl da göçmen kuşların uğrak yeri oldu. İran'daki Urmiye Gölü'nden göç eden flamingolar, her yıl ağustosta Bitlis'e gelerek Arin'de konaklıyor, 3 ay sonra havaların soğuması ile Afrika ülkelerine doğru yola çıkıyor. Bu yıl geçen yıllara göre daha fazla sayıda olan flamingolar, doğa tutkunu fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor. Çevre il ve ilçelerden de çok sayıda doğasever flamingoları görmek için bölgeye geliyor. Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Özkan Olcay, bu yıl flamingoların Arin Gölü'ne yoğun bir şekilde geldiğini, bu görsel şöleni görüntülemek için fotoğrafçıların birbirleriyle yarıştığını söyledi. Olcay, "Arin Gölü'nün renkli misafiri olan flamingoları çektik. Bölge bir kuş cenneti ve çok sayıda kuş türünü barındırıyor. Ama bunların içinde en güzel olan kuş türü ise flamingolar. Yaklaşık 3 ay burada konaklıyorlar. Ekim ayının sonuna kadar burada kalacaklar. Flamingoların bu görsel şölenini dron ile görüntüledik. Çektiğimiz bu fotoğrafları arşivimize kattık. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kültür Sanat Adilcevaz Arin Gölü Bitlis Güncel Şölen Yaşam Çevre Doğa

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