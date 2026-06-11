Arıkan'dan Destici'ye Ziyaret... Arıkan: "Ana Muhalefet Partisinde Yaşanan Hadiseleri Kaygıyla Takip Ediyoruz"

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Ana muhalefet partisinde yaşanan hadiseleri kaygıyla takip ediyoruz. Her ne kadar parti içi bir tartışma, parti içi bir süreç gibi görünse de Türkiye demokrasisi adına dikkat edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Biz Milli Görüş Hareketi olarak dört kez partimiz kapatıldı, her kapatılmadan sonra bölünmeler yaşadık. Her bölünmede de siyasi hareketimiz adına olumsuzluklar yaşandığını tecrübe ettik" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Büyük Birlik Partisi (BBP) 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Ziyarette kongre tebriğinin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde ağabeyini kaybeden Destici'ye taziye dilekleri de iletildi.

Görüşmenin ardından, iki lider ortak basın açıklaması yaparak değerlendirmelerde bulundu. Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi arasında uzun yıllara dayanan köklü ilişkilerinin bulunduğunu vurgulayan Arıkan, Destici ve ekibine yeni dönemde başarılar diledi.

"MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ASİL DURUŞU BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Açıklamasında BBP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu anan Arıkan, 28 Şubat sürecindeki duruşuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Özellikle 28 Şubat'ın en gaddar olduğu dönemlerde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ortaya koyduğu asil duruş bizler için çok kıymetli. Tarihe altın harflerle yazılan bir cümle kullanmıştı: 'Firavun'un karşısında olmak yetmez, Musa'nın da yanında yer almak gerekir.' Bu, çok kıymetli bir duruştu. Geçtiğimiz seçimlerde partilerimiz arasında çok güzel iş birlikleri gerçekleşti. Bu muhabbetle BBP camiasının yeni dönemde inisiyatif alacağından, Türkiye için önemli işler yapacağından hiç şüphemiz yoktur."

"İÇERİDEKİ İSTİKRAR, EMPERYALİZME KARŞI DEVLETİN ELİNİ RAHATLATIR"

Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği sürecin hassasiyetine vurgu yapan Arıkan, dış politikada ve bölgesel denklemlerde güçlü olmanın yolunun iç siyasetteki istikrardan geçtiğini belirtti. Arıkan, "Çok kritik hadiselerin yaşandığı, büyük sıkıntıların olma ihtimalinin bulunduğu bir dönemde çok dikkatli olunması gerekiyor. İçerideki siyasetin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi, dışarıda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olumlu işler yapması noktasında hayati öneme sahiptir. İçeride ne kadar az sorun olursa, Amerika'nın ve emperyalizmin bölgemizde planlamalar yaptığı bir süreçte devletimizin de eli o kadar rahatlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"ANA MUHALEFETTEKİ GELİŞMELERİ KAYGIYLA TAKİP EDİYORUZ"

CHP'de yaşanan tartışmalara da değinen Arıkan, bu durumun sadece bir parti içi mesele olarak görülmemesi gerektiğini, Türk demokrasisi açısından önem taşıdığını ifade etti. Arıkan, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Ana muhalefet partisinde yaşanan hadiseleri kaygıyla takip ediyoruz. Her ne kadar parti içi bir tartışma, parti içi bir süreç gibi görünse de Türkiye demokrasisi adına dikkat edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Biz Milli Görüş Hareketi olarak dört kez partimiz kapatıldı, her kapatılmadan sonra bölünmeler yaşadık. Her bölünmede de siyasi hareketimiz adına olumsuzluklar yaşandığını tecrübe ettik" dedi.

"BİZİM İÇİN DEĞERLİ BİR CAMİA"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti. Destici, "Bizleri mutlu ettiler, acımızı paylaştılar. Kongremiz için de içten ve samimi bir şekilde hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Saadet Partisi ile önceki Fazilet Partisi ile de Refah Partisi ile de hatta Milli Selamet ve Milli Nizam'a kadar süreci götürebiliriz, bizim hep samimi diyaloglarımız ve dönem dönem de Türkiye, Türk milleti, Türk ve İslam coğrafyası için, dünya mazlumları için iş birliklerimiz olmuştur. Onun için kıymetli bir camiadır, bizim için değerli bir camiadır, kardeş olarak gördüğümüz bir camiadır. Bu ziyaret bizi ayrıca mutlu etmiştir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA