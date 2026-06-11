Haberler

Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekya Milli Takımı'nın otobüsü Meksika'daki antrenman tesisinin girişinde sıkışınca trafik yaklaşık bir saat aksadı. Futbolcular ise antrenman sahasına ulaşmak için yolun kalan kısmını yürüyerek tamamladı.

Çekya Milli Takımı'nın otobüsü, Meksika'daki antrenman tesisinin girişinde sıkıştı. Yaşanan aksaklık nedeniyle bölgede trafik akışı olumsuz etkilendi.

TRAFİK BİR SAAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Otobüsün sıkışmasının ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin yaklaşık bir saat boyunca durma noktasına geldiği belirtildi.

FUTBOLCULAR YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Yaşanan gecikmenin ardından Çekya Milli Takımı futbolcuları, antrenman tesisine ulaşabilmek için yolun kalan bölümünü yürüyerek geçti. Oyuncuların tesise yürüyerek gitmesi dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Arif Col:

bu haberi görene kadar inanmıyom ya ?? oyuncuların yürüyüş videosu varsa o zaman anlıcam bence ama eğer gerçekse futbolcular da iyi yapıyo yürüyerek gitmişler ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Kenan Ağacan:

valla bu nasıl organizasyon ya otobüs sıkışıyo trafik duryo oyuncular yürüyo iyi tarafı en azından antrenman sahasına ulaştılar ama böyle şeyler olmamalıydı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatma Gönüdaş:

otobüs sıkışması güvenlik açısından sorun ama iyi ki oyuncular yürüyerek tesise ulaştı hiç birşey olmadı neyse ki bu tür aksaklıklar olabiliyo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti

Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri mahkemeyi karıştırdı
Okan Buruk'tan Bizim Çocuklar için iddialı yorum! Yüzde 99 diyerek açıkladı

''Yüzde 99 kesin!'' diyerek duyurdu
Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı

Evde hayatını kaybetti, parmak izi sonucu ağızları açık bıraktı
Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor

Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor
İsmail Yüksek nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu?

Milli yıldız nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu?
Çay toplamak için İran'dan Rize'ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası

Çalışmak için geldikleri Türkiye'de kabusu yaşadılar
Mardin'de 60 yıldır süren mülkiyet kavgası sonuçlandı: Türkiye'nin en uzun davalarından biriydi

60 yıllık kadastro davasında tarihi karar
Nijerya'da yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi öldü

Otobüs bir anda alev topuna döndü! Çok sayıda can kaybı var