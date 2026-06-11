Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
Çekya Milli Takımı'nın otobüsü Meksika'daki antrenman tesisinin girişinde sıkışınca trafik yaklaşık bir saat aksadı. Futbolcular ise antrenman sahasına ulaşmak için yolun kalan kısmını yürüyerek tamamladı.
Çekya Milli Takımı'nın otobüsü, Meksika'daki antrenman tesisinin girişinde sıkıştı. Yaşanan aksaklık nedeniyle bölgede trafik akışı olumsuz etkilendi.
TRAFİK BİR SAAT DURMA NOKTASINA GELDİ
Otobüsün sıkışmasının ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin yaklaşık bir saat boyunca durma noktasına geldiği belirtildi.
FUTBOLCULAR YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI
Yaşanan gecikmenin ardından Çekya Milli Takımı futbolcuları, antrenman tesisine ulaşabilmek için yolun kalan bölümünü yürüyerek geçti. Oyuncuların tesise yürüyerek gitmesi dikkat çeken görüntülere sahne oldu.