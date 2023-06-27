Zonguldak'ta Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar mezarlık ziyaretleri gerçekleştirdi. Şehit oğlunun mezarını ziyaret eden Şehitler Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz da oğlunun mezarı başında hem dua etti hem de gözyaşı döktü.

Arife günü mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı

ZONGULDAK Zonguldak'ta Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar mezarlık ziyaretleri gerçekleştirdi. Şehit oğlunun mezarını ziyaret eden Şehitler Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz da oğlunun mezarı başında hem dua etti hem de gözyaşı döktü.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar Arife Günü mezarlıkları ziyaret ederek dua etti. Asri Mezarlık'ta araç ve vatandaş yoğunluğu yaşandı. Mezarlıkları temizleyen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Şehitlik de Arife Günü vatandaşların ilgisini gördü. Zonguldak Şehitler Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, eşi ile birlikte şehit düşen oğlu Yunus Yorulmaz'ın mezarını ziyaret etti. Gözyaşlarıyla oğlunun mezarı başında dua eden Baba Mustafa Yorulmaz, "Zonguldak'ta bütün valilerden istifade gördük. Burada şehitlik de yaptırdık. Şehit anneleri ve babaları olarak zor günlerimiz bayramlar ve yılbaşları. Allah sabırlık versin. Devletimiz, vatanımız sağolsun diyoruz ama bu vatanı yönetenler çocuklarımıza kurşun atanları kurşuna dizerse anca rahat ederiz. Koskoca adada bakmasınlar. Biz hala Kürt, Türk kardeşiz. Bunca acımıza rağmen kardeşiz diyoruz. Zor zamanımız, oğlumuz bizi ziyarete gelecekken biz mezarını ziyarete geldik. Acımız büyük" dedi.