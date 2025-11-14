Arif Meçin Cinayetinde Beraat Kararı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 2013'te silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulunan Arif Meçin (57) cinayetinde daraltılmış baz çalışmasıyla tutuklanan oğlu Barış (31), kardeşi Mustafa (55) ve yeğeni Mehmet Emin Meçin (43), kesin delil ve husumet tespiti bulunmadığı gerekçesiyle 'Kasten öldürme' suçundan yargılandıkları davada beraat etti.

Silvan ilçesine bağlı kırsal Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki evinden 8 Mart 2013'te çıktıktan sonra kaybolan ve bir çoban tarafından 2 gün sonra 17 kilometre uzaklıktaki Bismil ilçesi kırsal Alibey Mahallesi'nde dere yatağında silahla vurulmuş cesedi bulunan Arif Meçin cinayetine ilişkin o dönem gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında Meçin'in ailesinin de olduğu yaklaşık 30 şüpheliye ilişkin yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri, daraltılmış baz çalışması talep etti. Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor sonrası Meçin'in oğlu Barış, kardeşi Mustafa ve yeğeni Mehmet Emin Meçin'in, cep telefonlarının aynı gün cesedin bulunduğu yer ve civarında sinyal verdiği ortaya çıktı. Raporun ardından, Barış, Mustafa ve Mehmet Emin Meçin ile F.Z. ve H.M. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 5 Aralık 2024'te adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barış, Mustafa ve Mehmet Emin Meçin, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. F.Z. ve H.M. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SANIKLARA BERAAT KARARI

14 Temmuz'da Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Arif Meçin'in oğlu Barış, kardeşi Mustafa ve yeğeni Mehmet Emin Meçin, tutuklulukta geçirdiği süre, tutukluluğun tedbir niteliğinde olması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, sanığın sabit ikametgah sahibi olması hususları gözetilerek duruşmaları takip şartı ile sanığın yurt dışına çıkışının yasaklanması kararıyla, adli kontrol tedbiri uygulanarak oy çokluğuyla tahliye edildi. Davanın ekim ayında yapılan karar duruşmasında ise Barış Meçin, Mehmet Emin Meçin ve Mustafa Meçin hakkında maktul Arif Meçin'e yönelik 'Kasten öldürme' suçunu işledikleri sabit olmadığı belirtilerek, ayrı ayrı beraat kararı verildi.

Gerekçeli kararda ise sanıkların ifadelerinde suçu reddettikleri, aralarında husumet bulunduğuna dair somut tespit bulunmadığı ve daraltılmış baz raporunun kesin delil niteliği taşımadığı vurgulandı. Raporda 'muhtemel' ifadesinin yer aldığı, cesedin bulunduğu bölge ile sanıkların bulundukları yer arasında birden fazla baz istasyonu bulunduğu, ölüm saati ve yerinin netleşmediği ifade edildi. Gerekçeli kararda, 'Baz kayıtlarının tek başına sanık ikrarı, kamera görüntüsü ya da tanık beyanıyla desteklenmediği' gerekçesiyle de delillerin şüphe boyutunda kaldığına, bu nedenle 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi uyarınca beraat kararı verilmesine hükmedildiği belirtildi.

'ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3'Ü DE YANIMIZDAYDI'

Karar durulmasında Arif Meçin'in eşi Hidayet Meçin ifadesinde "Arif Meçin benim eşim olur. Ben eşimin kaybolduğu gün telefonla onu aradım ancak ulaşamadım. Daha sonra kayınbabam Salih Meçin'in aradım ona durumu söyledim. Akabinde oğlum Barış'ı da aradım ancak babasının yanında olmadığını söyledi. Daha sonra Mustafa Meçin'i arayarak haber verdim. Arif'in onun yanında olup olmadığını sordum. Kendisinin yanında olmadığını söyledi. Daha sonra bütün köylüler ve aile üyeleri birlikte eşimi aramaya çıktık. Hatta Mustafa Meçin de karakola haber vermiş. Arama faaliyeti yaptığımız gün Barış, Mustafa ve Mehmet Emin Meçin de yanımızdaydı. Kimin söylediğini hatırlamamakla beraber Bismil'de bulunan köylülerden eşimin ölü olarak bulunduğu haberini aldık. Ben huzurdaki sanıklardan şikayetçi değilim" dedi.