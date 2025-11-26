Ardahan Merkezli Operasyonda 75 Aranan Kişi Yakalandı
Ardahan merkezli düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75 kişi yakalandı. JASAT ekipleri, 45 günlük takip sonrasında, 5 ila 20 yıl arası hapis cezası ile aranan kişileri İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da ele geçirdi.
Ardahan merkezli düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ya da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda 5 ve 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 75 kişi İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da 45 günlük takibin ardından yakalandı.
75 kişiden 40'ı jandarmadaki işlemlerinin ardından bulundukları illerdeki cezaevine teslim edildi.