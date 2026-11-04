Ardahan'ın yükseklerinde sağanak kara döndü, Karayolları Ilgar'da çalışma başlattı

Ardahan'ın yükseklerinde sağanak kara döndü, Karayolları Ilgar'da çalışma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ardahan'da sağanak yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü; Ardahan-Artvin arasında ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde kar etkili oluyor. Karayolları ekipleri, Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşımın aksamaması için karla mücadele başlattı.
Ardahan'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kar yağışı, Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde etkisini artırdı.
Karayolları ekipleri, Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşımın sağlandığı güzergahta aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.
Kaynak: AA