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Ardahan'da yoğun kar yağışı: Köylerdeki evler kar altında kaldı

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Ardahan'da son 55 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı. Köylerdeki tek katlı evler kar altında kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları açarken, köy sakinleri evlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalışıyor.

SON 55 yılın en yoğun yağışının yaşandığı Ardahan'da köylerdeki tek katlı evler kar altında kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yollarını açtığı köylerde yaşayanlar, evlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalışıyor.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Doğu Anadolu'nun 1900 metre rakımıyla en yüksek kentlerinden olan Ardahan'a son 55 yılın en yoğun karı yağdı. Kent merkezinde 95 santimetreyi bulan kar kalınlığı, kırsalda 120 santim, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi geçti. Yağış sebebiyle yüksek kesimlerdeki köy evleri kara gömüldü. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Sugöze köyü de yoğun kardan etkilendi. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolunu açtığı köyde yaşayanlar, tek katlı evlerin çatısına kadar çıkan karları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor. Soğuk sebebiyle evlerindeki su da donan köylüler, hayvanlarını günlük su ihtiyaçlarını gidermeleri için derelere götürüyor.

'ARDAHAN, GÜNEŞİN BİLE ÜŞÜDÜĞÜ BİR YER'

Uzun zamandır böyle kar yağışı görmediğini söyleyen Serkan Aygün, "Burası kış memleketi, karla mücadele ediyoruz. Ardahan, güneşin bile üşüdüğü bir yer. Son yılların en yoğun kar yağışı yaşandı. İl Özel İdaresi yolu açtı ama biz de köy içinde araçların çıkabilmesi için kürekle temizlemeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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