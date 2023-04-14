Ardahan'da 'Polis Haftası' dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı yapıldı.

Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı yapıldı.

Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, görevleri başında şehit olan polisler ile tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Programa İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, emniyet müdür yardımcıları, emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Emniyet Müdürü Hayal, AA Muhabirine, 6 Şubat'taki depremler dolayısıyla Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümünü buruk kutladıklarını belirterek, "Ancak şehitlerimizi ve depremde kaybettiklerimizi ihmal etmiyoruz. Onlara dualarımızda yer veriyoruz. Buraya gelip duaya eşlik eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Posof Merkez Camisi'nde de şehit polisler ve depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.