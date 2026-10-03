Ardahan'da Kısır Dağı'nın 3 bin 197 metrelik zirvesi ilk kar yağışıyla beyaza büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ardahan'da Kısır Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karının düşmesiyle beyaza büründü.

Kentte gece etkili olan sağanak, bir süre sonra yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Çıldır ve Ardahan sınırında bulunan 3 bin 197 metre yüksekliğindeki Kısır Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Çıldır tarafından görülebilen zirvede sis de etkili oldu.

Kaynak: AA