Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Güncelleme:
Ardahan'daki Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda yoğun kar nedeni ile ağır tonajlı araçların geçişi yasaklandı. Kar yağışı ve tipi, ulaşımı aksatırken yolda tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Ardahan'daki Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kent genelinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.

Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof- Damal kara yolunun Ilgar mevkisinde kar yağışı ve yoğun tipi etkisini artırdı.

Yoğun buzlanmanın da oluştuğu yol, ekiplerce ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekipler, yolda tuzlama çalışması yaparken, ağır tonajlı araçlar Damal ilçesindeki İl Özel İdaresine ait tır parkında bekliyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
