Ardahan'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı
Ardahan-Artvin kara yolunda meydana gelen kazada tuğla yüklü bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ardahan'da tuğla yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 06 BZM 219 plakalı otomobil ile 75 AAH 107 plakalı tuğla yüklü kamyonet, Ardahan- Artvin kara yolunun Hanak Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazanın 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, bölgedeki polis ekiplerinin tuğlaları başka bir kamyonete yüklemesinin ardından ulaşıma açıldı.