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Ardahan'da Dağlar Beyaza Büründü

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Ardahan'da kış mevsimi etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yüksek kesimlerde yağan kar ile birlikte dağlar yeniden beyaza büründü, görsel şölen oluşturdu.

Ardahan'da dağların zirvesi beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'da kışın yağan Kar, henüz tamamen erimeden, dün geceki yağışla birlikte dağlar yeniden beyaza büründü.

Ardahan'da dün sabahtan itibaren, gün boyu devam eden yağmur, gece saatlerinde özellikle yüksek rakımlı yerlerde kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde henüz tamamen erimeyen karın üzerine bir kez daha kar yağdı.

Baharın gelişiyle yeşile bürünen Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağların beyaza bürünmüş karlı hali güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Ardahan'da Dağlar Beyaza Büründü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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