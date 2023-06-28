Ardahan'da askerler bayramlaştı

Ardahan'ın Çıldır İlçesinde, Gürcistan sınırının sıfır noktasında yer alan Aktaş Hudut Karakolu'nda görevli askerler, Kurban Bayramı'nı komutanlarıyla karşıladı. Aktaş Hudut Karakolu'nun Bölük Komutanı, karakolda düzenlenen bayramlaşma töreninde askerlerin bayramını tek tek tebrik etti. Nöbet tutan askerleri ziyaret eden bölük komutanı, askerlerin, aileleriyle telefonla görüşmelerini sağladı. Aileleriyle görüşmenin mutluluğunu yaşayan askerler, nöbetlerini bir an olsun gözlerini kırpmadan sürdürdü. Anadolu Ajansı ekibi, askerlerin bayramlaşmasına tanıklık etti.