Arazi Meselesi Kavgasında Kardeşini Öldüren Eski Muhtar Gözaltında

Arazi Meselesi Kavgasında Kardeşini Öldüren Eski Muhtar Gözaltında
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada eski köy muhtarı C.A, kardeşi O.A.'yı öldürürken diğer kardeşi A.A. ve kendi oğlunu da yaraladı. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, arazi meselesinden çıktığı belirtilen tartışmada eski köy muhtarı kardeşini öldürdü, oğlunu ve diğer kardeşini yaraladı.

İddiaya göre, Yıldızeli ilçesine bağlı Seren köyünde eski muhtar C.A, evinde kardeşleri A.A. ve O.A. ile arazi meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.A, kardeşleri A.A. ve O.A'ya silahla ateş açtı. O sırada kurşunlardan biri C.A'nın oğlu E.A'ya isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tabancayla vurulan O.A. olay yerinde hayatını kaybederken, ayağından yaralanan kardeşi A.A. ile kalçasından yaralanan oğlu E.A, Yıldızeli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, C.A. jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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