Arazi anlaşmazlığı nedeniyle pusu kurularak işlenen çifte cinayetin davasında 1 tahliye kararı daha

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 32 dakika süren pusuda Hacı Şakir Aslan (65) ve yeğeni Aslan Aslan'ın (50) uzun namlulu silahlarla öldürülmesine ilişkin görülen davanın 5'inci duruşmasında, tutuklu 7 sanıktan 1'i daha tahliye edildi.

Olay, 25 Temmuz 2024'te Kızıltepe ilçesi kırsal Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı husumete dönüştü. Anlaşmazlığın yaşandığı bahçede kurulan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı 32 dakika süren pusuda Hacı Şakir Aslan ve yeğeni Aslan Aslan yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı. Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaya ilişkin dava açıldı. Dava sürecinde 2 kişi daha tutuklandı. Daha sonra 13 kişi tahliye edildi.

7 tutuklunun bulunduğu davanın 5'inci duruşması Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar H.A., M.A., A.A., Ş.A., A.A., S.A. ve M.A., bulundukları farklı cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda tanık olarak dinlenecek Kızıltepe İlçe Jandarma personelleri de hazır bulundu. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada sanıklar, jandarma karakolundaki ifadelerini tekrar ettiklerini söyleyerek, tahliyelerini talep etti.

DURUŞMA KAPALI YAPILDI, REDDİHAKİM TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Davaya katılanlar ise duruşma salonuna alınmadı. Duruşma sırasında katılanlar vekilleri, müvekkillerinin salona alınmadığını ve soru sorma haklarının kısıtlanarak adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savundu. Katılanlar vekili Avukat Ümit Aslan, "Katılanların çoğu İstanbul'dan gelmiş ve kapıda hazır beklemektedirler. Kendilerinin içeri alınmaması kabul edilebilir bir durum değildir. Sanık ve katılan tarafına eşit davranılmamaktadır. Duruşmanın güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde soru sorma hakkının kısıtlanmaması amacıyla birkaç katılanın duruşmaya alınmasını talep ediyoruz. Talebimiz makul bir gerekçe olmadan kabul edilmediğinden biz de heyetin reddini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti ise önceki oturumlarda katılanların heyete bağırdığı, duruşma düzenini bozduğu ve sanık müdafilerine saldırdıkları gerekçesiyle kamu güvenliği nedeniyle duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Bu kararın ardından katılan vekillerinin sunduğu reddihakim talebi, duruşmayı uzatma amacı taşıdığı gerekçesiyle reddedildi.

SİLAH SESLERİ AZALINCA MÜDAHALE ETTİK

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Uzman Çavuş A.G., olay gününü şöyle anlattı:

"İhbar üzerine gittiğimizde bölgeden çok yoğun silah sesleri geliyordu. Siper aldık ve seslerin muhtarın evinin karşısındaki dağlık alandan geldiğini belirledik. Silah sesleri azalınca müdahale ettik. Arkadaşlarımız tutuklu A.A.'yı yakalamıştı ancak çıkan kargaşada şahıs kaçtı. A.A.'nın bulunduğu bölgede bir tüfek ele geçirdik. Tüfeği de muhafaza altına alıp araca koydum. Sonra takviye ekip geldi. Gelen takviye ekipler yeterliydi. Aldığımız şahısları transit araçlara yerleştirdik. Karakola gittikten sonra aldığımız kişileri nezarethaneye koyduk."

SANIKLAR TAHLİYE İSTEDİ, AVUKATLARI BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİNDE BULUNDU

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar H.A., M.A., A.A., Ş.A., A.A., S.A. ve M.A. ile avukatlarına tekrar söz hakkı verdi. Tutuklu sanıklar, yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunduklarını, mütalaayı kabul etmediklerini ve tahliyelerini talep ettiklerini söyledi. Sanık avukatları da yaşanan olay nedeniyle karşı tarafa başsağlığı dileğinde bulunduklarını, mahkemenin uygun göreceği şekilde tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

SANIKLARDAN 1'İ TAHLİYE EDİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından sanıklardan Ş.A.'nın delillerin büyük oranda toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine, kalan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkemeyi heyeti; gizli tanığın yeniden dinlenilmesi ve tutuksuz sanıkların tutuklanmasına yönelik talepleri ise reddetti. Tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dinlenemeyen tanıkların bir sonraki celsede duruşma salonunda hazır bulundurulmasına, el konulan telefonlara ilişkin inceleme raporlarının sorulmasına ve dosyanın Ulusal Kriminal Büro Amirliği'nden dönüşünün beklenmesine, keşif taleplerinin dosyanın bilirkişiden döndükten sonra değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı