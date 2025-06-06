Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Eski Muhtar Kardeşini Öldürdü

Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Eski Muhtar Kardeşini Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde eski köy muhtarı C.A., arazi meselesi yüzünden tartıştığı kardeşi Orhan Ateş'i tabanca ile vurdu. Orhan Ateş olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ve diğer kardeşi yaralandı. C.A. gözaltına alındı.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada eski köy muhtarı C.A.'nın (50) tabanca ile açtığı ateş sonucu kardeşi Orhan Ateş (40) hayatını kaybettiği, oğlu E.A. (15) ile diğer kardeşi A.A. (35) yaraladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sivas kent merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Seren köyünde meydana geldi. Eski köy muhtarı C.A., kendisine ait evde kardeşleri A.A ve Orhan Ateş ile arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle C.A., tabanca ile ateş açtı. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kurşunların isabet ettiği kardeşi Orhan Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalçasından yaralanan diğer kardeşi A.A. ile ayağından yaralanan oğlu E.A. ise ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan E.A. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden Orhan Ateş'in cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olayın şüphelisi eski muhtar C.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti

Ali Koç, uçağa atlayıp Mourinho'nun yanına gitti
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.